Sportweb рассказал о проблемах Романа Чехманека, который умер в возрасте 52 лет

Сайт Sportweb рассказал о проблемах, с которыми столкнулся бывший вратарь национальной команды Чехии Роман Чехманек, который умер в возрасте 52 лет.

«Чешская полиция опубликовала результаты вскрытия, согласно которым экс-вратарь не совершал самоубийства и к его смерти не причастен никакой другой человек.

Трёхкратному чемпиону мира перед смертью пришлось нелегко. Неудачи в делах, долги и потеря друзей, которым Чехманек не вернул взятые в долг деньги. Ему было тяжело без денег. Чехманеку пришлось переехать из красивой виллы в съёмную квартиру, жена с ним рассталась. Постоянной работы в хоккее он найти не смог. Его очень потрясла новость о том, что у сына вернулся рак.

Последним местом работы Чехманека был клуб в Угерске-Градиште, где он тренировал молодёжь», — сказано в сообщении Sportweb.