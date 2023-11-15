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Бедард превзошёл достижение Овечкина среди первых номеров драфта НХЛ

Бедард превзошёл достижение Овечкина среди первых номеров драфта НХЛ
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Канадский форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился дублем в игре с «Флоридой Пантерз» (3:4) и превзошёл достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Как сообщает Sportsnet Stats, Бедард забросил девять шайб в своих первых 13 играх в НХЛ среди активных игроков, задрафтованных под первым номером. На счету Овечкина за этот отрезок было восемь шайб. На третьей строчке — Остон Мэттьюс и Райан Ньюджент-Хопкинс – с шестью голами. Коннор Макдэвид и Патрик Кейн забрасывали по пять шайб.

Всего в текущем сезоне на счету Бедарда девять шайб и четыре результативные передачи с шестью минутами штрафа. Коннор забросил семь шайб в шести последних матчах. В следующем матче «Чикаго» дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 17 ноября в 4:00 мск.

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