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ESPN назвал 9 действующих российских игроков НХЛ, кто может попасть в Зал хоккейной славы

ESPN назвал 9 действующих российских игроков НХЛ, кто может попасть в Зал хоккейной славы
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Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN представил список из действующих игроков Национальной хоккейной лиги, которые в будущем могут попасть в Зал хоккейной славы.

В этот список попали девять российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин, Игорь Шестёркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Ранее Вышински в статье на портале ESPN заявил, что нападающие Сидни Кросби и Александр Овечкин должны быть включены в Зал хоккейной славы сразу после окончания карьеры.

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