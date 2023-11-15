ESPN назвал 9 действующих российских игроков НХЛ, кто может попасть в Зал хоккейной славы

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN представил список из действующих игроков Национальной хоккейной лиги, которые в будущем могут попасть в Зал хоккейной славы.

В этот список попали девять российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин, Игорь Шестёркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Ранее Вышински в статье на портале ESPN заявил, что нападающие Сидни Кросби и Александр Овечкин должны быть включены в Зал хоккейной славы сразу после окончания карьеры.