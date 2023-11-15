«Русских проще не привлекать». Но наши ребята – главные кандидаты в Зал хоккейной славы

Россияне забрали весь топ-3 по версии ESPN. Почему на них ставят и что решит отборочная комиссия?

14 ноября 2023 года в Зал хоккейной славы были официально введены новые спортсмены. Из числа игроков там оказались Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Майк Вернон и Пьер Тарджон.

После этих обновлений журналист ESPN Грег Вышински решил собрать свой топ главных кандидатов на включение в Зал славы в 2024 году.

Примечательно, что в рейтинг вошло сразу четверо российских хоккеистов — хотя наших спортсменов не вводили в Зал с 2019 года. И многие, включая Вышински, предполагают, что решающее значение могут иметь политические причины.

Так что же может ждать наших хоккеистов в следующем году?

Кто будет введён в 2024 году?

Журналист ESPN отдельно отметил возможное влияние политических событий на решения комиссии.

«Во многом это зависит от того, как отборочная комиссия из 18 членов относится к текущим мировым событиям. Спецоперация России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») с февраля 2022 года отразилась на хоккейном мире. Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) запретил России и Беларуси участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024. НХЛ столкнулась с трудностями при планировании следующего Кубка мира по хоккею, желая, чтобы в нём приняли участие российские игроки, но не обязательно российская сборная.

В список кандидатов на введение в Зал славы 2024 года вошли такие российские звёзды, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а также Алекс Могильный — один из самых горячо оспариваемых случаев за последнее время, когда игрока «прокатили», показав пренебрежительное отношение к нему. В июне источник сообщил Робу Росси из The Athletic: он ожидает, что российские кандидаты в ближайшее время не получат своё место в Зале славы. «Русских сейчас проще не привлекать», — сказал источник.

Будет ли «русский фактор» определять, кого отборочная комиссия выберет в 2024 году?» — пишет Вышински.

«Честно говоря, я махнул рукой на попытки предсказывать, что они сделают, — сказал Пол Пидьютти из Adapted Hockey, которую он основал для анализа потенциала игроков НХЛ получить место в Зале славы. — Я думаю, что мы все пытаемся выяснить, как выглядит их идеальный кандидат. Какие характеристики они ищут. Но как человек, который смотрел на это так внимательно, как никто другой, кажется, что никогда не возникает какой-либо закономерности».

Посему Вышински представил свой топ-10 главных кандидатов на введение в Зал хоккейной славы в 2024 году. Кроме того, журналист дополнил материал информацией о том, в который раз хоккеиста номинируют. Кто туда попал из российских хоккеистов, какие места занял и почему?

Весь рейтинг

Павел Дацюк в «Детройте» Фото: Dave Sandford/Getty Images

1. Павел Дацюк, центральный нападающий (1)

Всегда потрясающе слышать, как игрок, достойный Зала славы, повлиял на последующие поколения. Дацюк, несомненно, один из таких хоккеистов. Марко Росси из «Миннесоты» вырос, боготворя его. Нико Хишир заявил, что хочет повторить его карьеру. Леон Драйзайтль часами смотрел хайлайты с Дацюком, чтобы лучше понять свою игру.

До тех пор пока Патрис Бержерон не затмил его, Дацюк был самым важным нападающим оборонительного характера этого столетия, выигрывая «Селки Трофи» три сезона подряд (2007/2008-2009/2010) и попадая в список финалистов суммарно в шести сезонах. Сегодня в игроках можно увидеть отголоски его манеры отбирать шайбу, преследуя соперника.

В атаке Дацюк был волшебником, набрав 918 очков в 953 матчах. В свой лучший год он выбил 97 очков. Его навыки владения клюшкой были потусторонними. Бóльшая часть карьеры Дацюка прошла в эпоху буллитов, и его показатель реализации штрафных бросков в 41% был одним из лучших. Он был Волшебником до такой степени, что Siri отвечала «Павел Дацюк», когда её просили установить, кто такой волшебник.

Дацюк является членом «Тройного золотого клуба», он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз», чемпионат мира с Россией в 2012 году и олимпийское золото на Играх в Пхёнчхане в 2018 году как член сборной олимпийских спортсменов из России.

Учитывая его достижения, влияние и невообразимый талант, Дацюку не придётся долго ждать введения в Зал славы — теоретически.

Александр Могильный Фото: Graig Abel/Getty Images

2. Александр Могильный, правый крайний нападающий (15)

Могильный занимает уникальное положение как игрок, обладающий такими же показателями и чемпионскими достижениями, как и другие номинанты, и, что самое важное, сыгравший важную роль в одном из переломных моментов в истории хоккея. Многолетнее пренебрежение по отношению к нему со стороны комиссии Зала славы ежегодно вызывает критику со стороны фанатов и средств массовой информации.

Могильный занимает 35-е место среди неактивных игроков НХЛ по среднему количеству очков за матч, и почти все, кто опережает его в этом списке, находятся в Зале славы. Он занимает 56-е место в истории по количеству голов (473) и 58-е по количеству голов с поправкой на эпоху (480), что ставит его в один ряд с членом Зала славы Ги Лефлёром. Он занимает 38-е место в истории по среднему количеству голов за матч (0,478). Каждый допущенный к номинации игрок перед ним, за исключением одного, находится в Зале. Все эти успехи Могильного были достигнуты, когда он играл бóльшую часть своих матчей в эпоху защитных ловушек.

Он является членом «Тройного золотого клуба», выиграв Кубок Стэнли в 2000 году с «Нью-Джерси Дэвилз», олимпийское золото 1988 года и чемпионат мира 1989 года со сборной Советского Союза.

Именно после чемпионата мира 1989 года в Швеции Могильный стал первым советским игроком, сбежавшим в Северную Америку. Дверь между НХЛ и Советским Союзом со скрипом распахнулась для прошедших свой расцвет сил ветеранов и важных игроков сборной. Но Могильному было 20 лет, и он был абсолютной звездой. Это была важная веха в истории хоккея. Это история, которую нужно рассказывать и пересказывать. Нет лучшего способа обеспечить это, чем закрепить место в Зале славы за Могильным — среди многих других причин увековечить его память.

Илья Ковальчук Фото: Jim McIsaac/Getty Images

3. Илья Ковальчук, левый крайний нападающий (1)

Пидьютти пошутил, что, для того чтобы Ковальчук попал в Зал славы, отборочной комиссии сначала придётся вспомнить, кто это вообще такой.

«Никто так долго не упоминал его, — сказал он. — Но мне нравится его случай. Я думаю, что он играл в совершенно неподходящее для нападающего время и в худших командах».

Первая глава хоккейной карьеры Ковальчука длилась с сезона-2001/2002 по чемпионат-2012/2013, когда он сыграл 594 матча за «Атланту Трэшерз» и 222 встречи за «Нью-Джерси Дэвилз». За это время он забил 417 голов в 816 матчах — больше, чем любой другой игрок. Он уступает только Алексу Овечкину (0,62) по голам за встречу (0,51) среди игроков, сыгравших не менее 400 матчей за этот период, сравнявшись с Сидни Кросби.

Илья забивал 40+ голов шесть сезонов подряд, в том числе дважды более 50 голов, играя в ужасных версиях «Трэшерз». До того как его обменяли в «Дэвилз» в 2010 году, что помогло им выйти в финал Кубка Стэнли в 2012-м, Ковальчук за свою карьеру сыграл всего четыре матча в плей-офф.

Вторая глава стартовала, когда он уехал из «Нью-Джерси» в КХЛ, где набирал больше очка за матч за санкт-петербургский СКА. Насколько ценит эту лигу отборочная комиссия, можно только догадываться.

Затем последовала третья глава, когда Ковальчук вернулся в НХЛ и провёл два года как путешественник, играя за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», прежде чем вернуться в Россию.

Он дважды выигрывал золото чемпионата мира (2008, 2009), золото молодёжного чемпионата мира (2001) и олимпийское золото на Играх в Пхёнчхане-2018 в составе сборной олимпийских спортсменов из России. Если отборочная комиссия ценит его игру на международной арене и помнит о его доминировании в НХЛ — пусть и при отсутствии командных успехов, — ему место в Зале славы.

Сергей Гончар Фото: Jim McIsaac/Getty Images

6. Сергей Гончар, защитник (7)

Пидьютти считает, что у Гончара очень солидные шансы на введение в Зал славы.

«По сути, он представляет совершенно игнорируемое поколение, поэтому я думаю, что он лучший защитник, которого нет в Зале славы», — сказал он.

Гончар занимает 18-е место по количеству очков среди защитников, набрав 811 баллов в 1301 матче в НХЛ. Все, кто имеет право попасть в Зал славы раньше него, за исключением Гэри Сутера, уже находятся в Зале.

В том числе и Никлас Лидстрём, с которым Гончар имел несчастье разделить эпоху. Член Зала славы и экс-хоккеист «Детройт Ред Уингз», считающийся одним из лучших защитников в истории хоккея, является единственным игроком обороны, который забил больше голов (236) и набрал больше очков (985), чем Гончар (220 голов, 811 очков) в период с сезона-1994/1995 по кампанию-2014/2015, в который проходила карьера россиянина. Лидстрём семь раз выигрывал «Норрис Трофи». Гончар четырежды входил в топ-пять номинантов на награду — это больше, чем у члена Зала славы Сергея Зубова, для сравнения.

Гончар выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году. Он выиграл олимпийское серебро в Нагано, бронзу в Солт-Лейк-Сити и серебро чемпионата мира в 2010 году.

Окончательный прогноз на 2024 год

Если не сыграет свою роль русский фактор, тогда мы ставим на Павла Дацюка, Алекса Могильного и Ши Уэбера. Если русский фактор будет в действии, тогда наши ставки — Кит Ткачук, Ши Уэбер и Хенрик Зеттерберг.