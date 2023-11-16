Главный тренер «Ванкувера» ответил на вопрос о характере травмы Кузьменко

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет ответил на вопрос о состоянии игроков команды Пиуса Зутера, пропустившего сегодняшний матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), и Андрея Кузьменко, которому в третьем периоде этой встречи шайба попала в лицо после броска его одноклубника Джей Ти Миллера.

«Токкет сказал, что Зутер будет готов со дня на день. По Кузьменко никакой информации пока нет», — пишет журналист The Athletic Харман Дайал в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в таблице Западной конференции.