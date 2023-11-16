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Макар — о Ничушкине: постараюсь снабжать его шайбами каждый раз, когда он на пятаке

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Валерии Ничушкине, сделавшем дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (8:2). Канадец ассистировал россиянину при обеих заброшенных шайбах.

Напомним, после игры главный тренер «лавин» Джаред Беднар назвал Ничушкина одним из лучших по умению играть перед воротами соперника.

«Он в хорошей форме сейчас. Я буду и дальше стараться снабжать его шайбами каждый раз, когда он там (на пятаке. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Ничушкина 16 (5+11) очков в 15 матчах.

После 15 сыгранных матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 20 очками.