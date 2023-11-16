Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Эдмонтона»: надеюсь, эта победа сделает нас лучше в долгосрочной перспективе

Тренер «Эдмонтона»: надеюсь, эта победа сделает нас лучше в долгосрочной перспективе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ), в котором «нефтяники» проигрывали 1:3 за 6:32 до окончания третьего периода.

«Сезон не будет лёгким, и никогда не будет такого, чтобы не было каких-то трудностей. Чем больше вещей, над которыми тебе приходится работать, преодолевать и добиваться успеха по итогам этого, тем лучше для построения команды. Парни довольны, и в следующий раз, когда они окажутся в трудной ситуации, они будут знать, что могут с ней справиться и что у них это получится.

Хотел бы я, чтобы они победили 5:0, потому что играли прекрасно? Да. Но я надеюсь, что то, как мы победили сегодня, сделает нас лучшей командой в долгосрочной перспективе», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Напомним, победу «Эдмонтону» принёс натуральный хет-трик с голом в овертайме нападающего Эвандера Кейна.

Материалы по теме
Э. Кейн — 2-й игрок в истории «Ойлерз», сделавший натуральный хет-трик с голом в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android