Тренер «Эдмонтона»: надеюсь, эта победа сделает нас лучше в долгосрочной перспективе

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ), в котором «нефтяники» проигрывали 1:3 за 6:32 до окончания третьего периода.

«Сезон не будет лёгким, и никогда не будет такого, чтобы не было каких-то трудностей. Чем больше вещей, над которыми тебе приходится работать, преодолевать и добиваться успеха по итогам этого, тем лучше для построения команды. Парни довольны, и в следующий раз, когда они окажутся в трудной ситуации, они будут знать, что могут с ней справиться и что у них это получится.

Хотел бы я, чтобы они победили 5:0, потому что играли прекрасно? Да. Но я надеюсь, что то, как мы победили сегодня, сделает нас лучшей командой в долгосрочной перспективе», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Напомним, победу «Эдмонтону» принёс натуральный хет-трик с голом в овертайме нападающего Эвандера Кейна.