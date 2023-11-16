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«Витязь» впервые в сезоне победил минское «Динамо»

«Витязь» впервые в сезоне победил минское «Динамо»
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В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Руслан Педан с передачи Александра Яремчука открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Ник Меркли с передач Александра Волкова и Янни Калдиса восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Владимир Галузин с передач Игоря Угольникова и Егора Воронкова вновь вывел подопечных Дмитрия Рябыкина вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Педан (Яремчук) – 07:05 (5x5)     1:1 Меркли (Волков, Калдис) – 14:29 (5x5)     1:2 Галузин (Угольников, Воронков) – 21:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Подмосковный клуб впервые в сезоне победил минчан. До этого было два поражения.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет в гостях с «Ладой» 20 ноября. «Витязь» в Череповце встретится с «Северсталью» 18 ноября.

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