«Витязь» впервые в сезоне победил минское «Динамо»

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На восьмой минуте первого периода Руслан Педан с передачи Александра Яремчука открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Ник Меркли с передач Александра Волкова и Янни Калдиса восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Владимир Галузин с передач Игоря Угольникова и Егора Воронкова вновь вывел подопечных Дмитрия Рябыкина вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Подмосковный клуб впервые в сезоне победил минчан. До этого было два поражения.
В следующем матче минское «Динамо» сыграет в гостях с «Ладой» 20 ноября. «Витязь» в Череповце встретится с «Северсталью» 18 ноября.
- 16 ноября 2023
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