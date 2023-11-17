Соболев болел за «Спартак» с Джикией, фанат косплеил в Джека Воробья. Яркие фото победы

16 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

На пятой минуте встречи форвард хозяев Николай Голдобин забросил первую шайбу в матче. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин забросил 22-ю шайбу в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

Стоит отметить, что на матче присутствовали футболисты «Спартака» Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Антон Зиньковский и Александр Соболев, а также легенда «Спартака» Егор Титов и фигуристка Анастасия Скопцова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.