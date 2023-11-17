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Передачи Воронкова и Проворова не помогли «Коламбусу» избежать поражения от «Аризоны»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Барретт Хэйтон, Логан Кули и Лоусон Круз. За «Коламбус» дублем отметился Дэймон Сиверсон. Российские игроки хозяев Дмитрий Воронков и Иван Проворов приняли участие в первой голевой атаке своей команды и записали на свой счёт по результативной передаче.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).