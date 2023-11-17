Дмитрий Воронков: тяжело, конечно, столько игр подряд проигрываем, дай бог, всё пойдёт

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков прокомментировал семиматчевую серию команды без побед.

Сегодня, 17 ноября, «Коламбус» проиграл «Аризона Койотс» со счётом 2:3. Воронков отметился результативной передачей.

«Тяжело, конечно, столько игр подряд проигрываем. Отдаём свои матчи, можно сказать. Должны выигрывать. Каждый день разговариваем об этом, работаем. Дай бог, всё пойдёт», — приводит слова Воронкова Bally Sports Columbus в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 матчей «Коламбус» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 12 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 26 очков в 15 играх.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» пройдёт 19 ноября.