«Ребята сделали то, что должны были». Купер — о победе над «Чикаго» после трёх поражений

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил победу в матче с «Чикаго» (4:2), которая прервала трёхматчевую серию поражений «Лайтнинг».

«Когда Брейден Пойнт забил наш первый гол, я думаю, что для нас всё изменилось. Нужно отдать должное вратарю соперника, я считаю, что сегодня он сыграл очень хорошо. Но мы просто продолжали давить. В конце концов вы сделаете это, если не будете жертвовать своей частью льда. Это произошло сегодня вечером.

По большей части ребята сделали то, что должны были сделать. Они сыграли ответственно, чтобы выиграть этот хоккейный матч. Они это заслужили», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Лайтнинг» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ.