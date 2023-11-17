«Придётся выгнать его из НХЛ — сам он не уйдёт». Ричардсон пошутил о карьере Кори Перри

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон иронично ответил на вопрос о возможном завершении карьеры ветерана Кори Перри. 38-летний нападающий стал автором гола в матче с «Тампа-Бэй» (2:4).

«Скорее всего, придётся выгнать его из лиги (смеётся). Я не думаю, что он когда-нибудь уйдёт добровольно. По крайней мере на данный момент он ещё точно не готов завершить карьеру», — цитирует тренера NBC.

Кори Перри — обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», обладатель Кубка мира (2016), двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады. С 22 мая 2016 года является членом «тройного золотого клуба». Кроме того, он обладатель «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок НХЛ сезона-2010/2011.