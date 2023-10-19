Тафгай «Торонто» Ривз: Перри не понравился мне с самой первой нашей встречи на льду

Тафгай «Торонто» Райан Ривз выразил своё мнение относительно стиля игры нападающего «Чикаго» Кори Перри. 38-летний ветеран забил победный гол в матче между «Торонто» и «Чикаго» (4:1).

«Он не понравился мне с самой первой нашей встречи на льду. Он много болтает и ведёт себя как жёсткий парень, но он не тафгай. Честно говоря, он мне никогда не нравился. Кажется, мы всегда вступаем в перепалку друг с другом, когда играем между собой. Я не очень люблю этого парня.

Рискнёт ли Перри когда-нибудь подраться со мной? Определённо нет», — цитирует Ривза Sportsnet.

Ривз за свою карьеру набрал 129 очков и 1033 минуты штрафа в 831 игре. На счету Перри 887 очков в 1261 игре за карьеру и 1382 минуты штрафного времени.

Перри — четырёхкратный участник Матча звёзд. Он выиграл «Харт Трофи» в 2011 году, Кубок Стэнли в составе «Анахайма» в 2007 году и завоевал олимпийское золото с Канадой в 2010 и 2014 годах.