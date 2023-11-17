Два самых дорогих нападающих «Коламбуса» сели в запас по ходу матча с «Аризоной»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Лидеры хозяев, нападающие Патрик Лайне и Джонни Годро были посажены в запас во второй половине третьего периода. Форварды не вышли на лёд и в концовке матча, при счёте 1:3 и игре «6 на 5». Лайне был заменён на последние 9 минут и 53 секунды, а Годро остался на скамейке запасных на последние 6 минут 15 секунд матча.

Форварды являются самыми дорогими игроками «Коламбуса». Зарплата Лайне — $ 8,7 млн, а Годро за сезон в НХЛ зарабатывает $ 9,75 млн. «Коламбус» проиграл уже семь матчей подряд.