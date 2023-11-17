Экс-игрок НХЛ: удивило, что Е. Свечников не стал звездой лиги. Ещё не поздно это сделать

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал, что ожидает большего от нападающего «Ак Барса» Евгения Свечникова, с которым он вместе выступал в АХЛ.

«Удивило ли, что Евгений Свечников не стал звездой НХЛ? Вообще-то да. В «Кейп-Бретон» мы были очень близкими друзьями, до сих пор остаёмся ими. В прошлом году он приезжал в Берлин с «Сан-Хосе», мы играли друг против друга, потом сходили на ужин. Да, я удивлён. Думаю, ему ещё не поздно стать звездой там. КХЛ — отличная лига, её смотрят многие скауты НХЛ. Никто не работает усерднее, чем Свеч. Я восхищаюсь им, стремился работать так же. Вижу его драйв и понимаю, почему его выбрали в первом раунде. Он очень усердно трудится, это заразительно», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: