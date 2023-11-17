Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Адмирала» рассказал, каким русским словам его научил Е. Свечников

Канадский форвард «Адмирала» рассказал, каким русским словам его научил Е. Свечников
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал, каким русским словам его научил нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

«Я говорю по-итальянски. Мои бабушка и дедушка были иммигрантами из Италии. Родители хотели, чтобы я рос и учился языку, обычаям и традициям, узнавал о корнях. В чём-то европейцы схожи с русскими, хоть в целом это разные народы. Я был в Италии раз шесть. Мне повезло, что во время игры в Германии у нас проходили там турниры в начале каждого сезона. Старался проводить день в Милане или Риме. Это вообще моё самое любимое место в мире.

Я говорю по-французски. По-немецки совсем чуть-чуть. Прямо сейчас беру уроки русского языка. Есть ли успехи? Чуть-чуть. Свеч [Евгений Свечников] кое-чему научил меня — картошка, помидорчики, чебуречки [по-русски] (смеётся). Это давно было. Почему именно этим словам? Как-то я пришёл к нему в гости, а там была его мама и она готовила тесто с мясом — чебуречки. Вот он этому меня и научил (смеётся)», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Эксклюзив
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android