Канадский форвард «Адмирала» рассказал, каким русским словам его научил Е. Свечников

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал, каким русским словам его научил нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

«Я говорю по-итальянски. Мои бабушка и дедушка были иммигрантами из Италии. Родители хотели, чтобы я рос и учился языку, обычаям и традициям, узнавал о корнях. В чём-то европейцы схожи с русскими, хоть в целом это разные народы. Я был в Италии раз шесть. Мне повезло, что во время игры в Германии у нас проходили там турниры в начале каждого сезона. Старался проводить день в Милане или Риме. Это вообще моё самое любимое место в мире.

Я говорю по-французски. По-немецки совсем чуть-чуть. Прямо сейчас беру уроки русского языка. Есть ли успехи? Чуть-чуть. Свеч [Евгений Свечников] кое-чему научил меня — картошка, помидорчики, чебуречки [по-русски] (смеётся). Это давно было. Почему именно этим словам? Как-то я пришёл к нему в гости, а там была его мама и она готовила тесто с мясом — чебуречки. Вот он этому меня и научил (смеётся)», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: