Форвард «Витязя» дисквалифицирован на один матч за подножку арбитру в Минске

КХЛ вынесла наказание для нападающего «Витязя» Ивана Савчика за подножку арбитру, совершённую игроком в последнем матче подмосковной команды в гостях с минским «Динамо» (2:1).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на основании представленных материалов лигой принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Савчика по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (намеренное применение физической силы в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Фото: Кадр из трансляции

В самом матче за данный эпизод Савчик удостоился дисциплинарного штрафа до конца игры.

В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Савчика 11 (5+6) очков в 32 матчах за клуб из Балашихи. Это первый сезон в карьере форварда в КХЛ. До этого он провёл пять сезонов в системе «Югры».