«Они должны привести свою игру в порядок». Генменеджер «Коламбуса» — о Годро и Лайне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался об отсутствии на льду звёздных нападающих клуба Джонни Годро и Патрика Лайне в третьем периоде матча с «Аризоной Койотс» (2:3), который прошёл минувшей ночью.

«Вы думаете, что лучшие игроки — парни, которые были лучшими в своих командах — должны быть лучшими снова. Прямо сейчас наши лучшие игроки — это молодёжь, и звено Курали выглядит потрясающе. Нам нужно, чтобы большие парни начали что-то делать. Я думаю, вряд ли есть кто-то, кто понимает это лучше их. Они должны привести свою игру в порядок. Путь к тому, чтобы это сделать — работать усерднее. Если ты начнёшь обижаться — я не хочу сказать, что кто-то будет это делать — дела станут только хуже. Никто тебе ничего просто так не даст в этой лиге, никто не пожалеет тебя. Они должны быть парнями, которым мы доверим выйти на лёд в тот момент, когда нам нужен гол чтобы сравнять счёт или выиграть игру. Но прямо сейчас они не заслуживают этого», — приводит слова Кекяляйнена журналист The Athletic Аарон Портцлайн в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Годро 6 (1+5) очков в 17 матчах. У Лайне 3 (2+1) очка в восьми играх.