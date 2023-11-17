Главный тренер «Далласа»: я всегда был фанатом Дюшейна

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур высказался об игре 32-летнего форварда команды Мэтта Дюшейна, проводящего свой первый сезон за техасский клуб.

На данный момент Дюшейн является лучшим в команде по показателю полезности «+7». На его счету 13 (6+7) очков в 14 играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Я всегда был фанатом Мэтта Дюшейна. Но я бы солгал, если бы сказал, что ожидал, что у него займёт так мало времени, чтобы начать показывать такой уровень у нас… Каждый раз, когда он выходит на лёд, он хочет завладеть шайбой, он атакует и опасен», — приводит слова Дебура североамериканский журналист Саад Юсуф в социальных сетях.

Напомним, до перехода в «Даллас» канадец в течение четырёх сезонов выступал за «Нэшвилл Предаторз».