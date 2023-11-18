«Флорида» в упорном матче обыграла «Анахайм» в гостях, Барков получил травму
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Флоридой». Упорную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Лунделль) – 14:50 0:2 Экман-Ларссон (Лунделль, Казинс) – 18:06 1:2 Ватрано (Хенрик, Фаулер) – 47:39 (pp)
«Флорида» выиграла первый период со счётом 2:0. Голы за гостей забили Ээту Луостаринен и Оливер Экман-Ларссон. «Анахайму» удалось отыграть одну шайбу лишь в середине третьего периода. Большинство реализовал Фрэнк Ватрано с передач Адама Хенрика и Кэма Фаулера. «Флориде» удалось удержать победный счёт.
Отметим травму капитана «Флориды» Александра Баркова, которого ударом в колено в начале третьего периода остановил Джексон ЛаКомбе. Третий период изобиловал стычками, но до полноценной драки дело так и не дошло.
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