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«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Петтерссона

«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Петтерссона
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«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту с нападающим Элиасом Петтерссоном, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. Действующее соглашение 25-летнего шведского нападающего с зарплатой $ 7,35 млн в год рассчитано до конца следующего сезона.

«В Ванкувере нет такого ощущения срочности, если сравнивать с тем, что происходит с Нюландером и «Торонто». Но это не значит, что Элиас Петтерссон не является для команды приоритетом. Здесь всё очевидно, учитывая его талант и всё, что он даёт команде.

Но ещё рано говорить о параметрах сделки. Есть шанс, что она будет заключена в течение сезона. Но пока что придется подождать», – цитирует Дрегера TSN.

Форвард делит лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ с партнерами по команде Куинном Хьюзом и Джей Ти Миллером. В его активе 27 (8+19) очков в 17 играх.

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