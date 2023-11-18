Барков не смог доиграть матч с «Анахаймом» после жёсткого удара в колено

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Флоридой». Упорную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 2:1.

Отметим травму капитана «Флориды» Александра Баркова, которого ударом в колено в начале третьего периода остановил Джексон ЛаКомбе. Изначально судьи объявили большой штраф за удар коленом, но после видеопросмотра изменили своё решение на малый штраф на подножку. Третий период изобиловал стычками, но до полноценной драки дело так и не дошло.

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Барков в текущем сезоне провёл 16 матчей, в которых набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.