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Бурмистров забил гол впервые с 20 января, забросив шайбу в ворота «Лады»

Бурмистров забил гол впервые с 20 января, забросив шайбу в ворота «Лады»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Ладой». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
2-й период
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Пашин (Талалуев) – 02:22 (5x5)     2:0 Бурмистров (Голдобин, Рукавишников) – 08:14 (5x5)     3:0 Голдобин (Порядин, Бурмистров) – 14:13 (5x5)     3:1 Червоненко (Грошев) – 19:36 (4x5)     4:1 Цыплаков (Савиков) – 33:31 (5x5)    

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой в середине первого периода. Этот гол стал для нападающего первым в текущем сезоне КХЛ. Отметим, что Бурмистров заменил в первом звене красно-белых переведённого в список травмированных Ивана Морозова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В предыдущий раз Бурмистров отличился в КХЛ 20 января 2023 года. Тогда форвард выступал за «Металлург» и забросил шайбу в ворота в ворота новосибирской «Сибири» в гостевом матче.

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