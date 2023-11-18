Бурмистров забил гол впервые с 20 января, забросив шайбу в ворота «Лады»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Ладой». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу москвичей.

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой в середине первого периода. Этот гол стал для нападающего первым в текущем сезоне КХЛ. Отметим, что Бурмистров заменил в первом звене красно-белых переведённого в список травмированных Ивана Морозова.

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В предыдущий раз Бурмистров отличился в КХЛ 20 января 2023 года. Тогда форвард выступал за «Металлург» и забросил шайбу в ворота в ворота новосибирской «Сибири» в гостевом матче.