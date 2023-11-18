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«Локомотив» перебросал СКА в третьем периоде 19-0. У вратаря Маттссона 50 сейвов за матч

«Локомотив» перебросал СКА в третьем периоде 19-0. У вратаря Маттссона 50 сейвов за матч
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В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» уступил питерскому СКА (1:2).

Помимо незасчитанного гола хозяев на последней секунде встречи, матч запомнился тотальным доминированием «Локомотива» в третьем периоде, который перебросал армейцев 19-0. Шведский голкипер гостей Юхан Маттссон сделал в этой игре 50 сейвов.

Тем не менее набрать очки ярославской команде это не помогло. «Локомотив» остался с 40 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре команда Игоря Никитина примет дома 21 ноября «Спартак».

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы с берегов Невы сыграют 20 ноября дома с ЦСКА.

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