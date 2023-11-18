«Я не знаю». Главный тренер «Миннесоты» — о том, как вернуть Капризова на прежний уровень

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон ответил на вопрос, что необходимо предпринять, чтобы звёздный российский форвард клуба Кирилл Капризов вернулся на прежний уровень.

«Я не знаю. Всё то же самое, что мы говорили о нашем первом звене, мы пробовали разные вещи. Он такой игрок, волевой парень, любящий конкуренцию. Это сводит его с ума так же, как и тебя, и всех остальных. Он хочет помочь своему клубу», — приводит слова Эвасона журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Оттавой Сенаторз» (1:2 Б) в рамках NHL Global Series в Стокгольме Капризов не отметился результативными действиями. Всего в текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Капризова 15 (5+10) очков в 16 играх.