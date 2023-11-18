«Мы крайне плохи в плане спорта». Крик души одноклубника Капризова о проблемах в стране

«Мы живём в довольно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря. Мы называем себя спортивной нацией, но правда в том, что мы нация, лишь занимающаяся спортом. Людям нравится немного прогуляться по лесу. Немного побегать, покататься на лыжах и всё такое.

Я не считаю, что мы лучше всех в мире помогаем детям и молодёжи заниматься спортом. У нас сейчас слишком мало катков для хоккея. Слишком мало ледовых часов и площадок. И это, безусловно, относится ко многим другим видам спорта, таким как гандбол, тхэквондо и настольный теннис. Это определённо плохо».

Читая эти строки, вы вряд ли подумали о стране, о которой на самом деле идёт речь в этом заявлении. Хотя это можно назвать и криком души. Его автор — нападающий хоккейного клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло, а страна, о которой он говорит — его родная Норвегия.

Довольно неожиданно слышать такие слова о стране, уроженцами которой являются один из лучших футболистов мира Эрлинг Холанд, целые сборные лыжников и биатлонистов, постоянно собирающих комплекты наград на чемпионатах мира, действующий обладатель Кубка мира по шахматам Магнус Карлсен, да и, собственно, сам Цуккарелло, проводящий довольно неплохую карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Однако Матс наверняка понимает, о чём говорит — на протяжении нескольких лет он помогает детям и молодёжи Норвегии заниматься спортом, основав фонд, дающий возможность многим желающим получить физическое воспитание. Возможность, которую, судя по заявлениям хоккеиста, государство практически не предоставляет.

«Люди проходят через взлёты и падения, которые уносят с собой дальше по жизни. Это мир труда. Ты учишься трудиться. Залог на всю жизнь и всё такое. То, что люди не осознали этого у меня дома, в Норвегии, по крайней мере те, кто руководит ей, это полностью… Это дыра для спортсменов… Да, мы хороши во многих видах спорта, но этого недостаточно для детей и молодёжи по всей стране.

Государственный бюджет на следующий год, который недавно был опубликован, предполагает, что ситуация не станет лучше. Люди могут даже не осознавать, что спорт многое может предложить, он сплачивает молодёжь, невероятно хорош для детей».

Цуккарелло в свои 36 лет уже имеет довольно неплохой политический вес в своей стране — он довольно часто вступает в дебаты по вопросам развития спорта в Норвегии, акцентируя внимание на наиболее проблемных участках в этой сфере. Многие норвежцы уже ждут, когда же Матс окончит карьеру хоккеиста и вернётся на родину, чтобы принимать более деятельное участие в общественной жизни — возможно, даже начнёт заниматься политикой на профессиональном уровне.

Но если это когда-нибудь и произойдёт, то вряд ли раньше 2026 года — именно до этого времени Цуккарелло связан контрактом с «Миннесотой». Совсем недавно норвежец подписал новое двухлетнее соглашение с клубом, которое вступит в силу по окончании нынешнего сезона.

Прежде чем полноценно заняться развитием спорта в Норвегии, Матсу необходимо закончить свои дела в Северной Америке — даже в таком возрасте он является лучшим бомбардиром «дикарей», опережая на одно результативное действие даже Кирилла Капризова, во многом ради которого «Уайлд» и пошли на продление договора с Цуккарелло. Интересно, действительно ли норвежец пойдёт по этому пути — спортсменов, которые впоследствии сделали себе действительно успешную во всех отношениях карьеру в политике, не так много.