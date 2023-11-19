Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» прервать четырёхматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Коул Смит и ещё по разу отличились российский нападающий Яков Тренин и Густав Нюквист. Отметим, также на счету Тренина результативная передача. Россиянин набрал первые очки в нынешнем сезоне.
В составе «Чикаго» забивали Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Чикаго» прервал серию из четырёх поражений. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Колорадо», а «Чикаго» сыграет с «Баффало Сэйбрз».
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