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Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» прервать четырёхматчевую серию поражений

Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» прервать четырёхматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Коул Смит и ещё по разу отличились российский нападающий Яков Тренин и Густав Нюквист. Отметим, также на счету Тренина результативная передача. Россиянин набрал первые очки в нынешнем сезоне.

В составе «Чикаго» забивали Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Чикаго» прервал серию из четырёх поражений. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Колорадо», а «Чикаго» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Тренин (Сиссонс) – 12:07     2:0 Нюквист (О'Райлли, Форсберг) – 18:32 (pp)     2:1 Курашев (Бедард, Джонс) – 33:05     3:1 Смит (Томасино, Маккэррон) – 36:20     3:2 Джонсон (Дикинсон) – 52:15     4:2 Смит (Тренин, Фаббро) – 59:48    
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