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Форвард «Бостона» Лучич задержан и отстранён от игр из-за инцидента с домашним насилием

Форвард «Бостона» Лучич задержан и отстранён от игр из-за инцидента с домашним насилием
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Нападающий «Бостона» Милан Лучич арестован после «бытового инцидента», сообщает Bleacher Report. Как сообщает источник, форвард был задержан утром в субботу в Бостоне. Клуб выступил с заявлением по ситуации, отметив, что игрок «берёт бессрочный отпуск».

«Бостон Брюинз» знает об инциденте с участием Милана Лучича в пятницу вечером. Организация очень серьёзно относится к этим вопросам и будет работать с семьёй Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая им может потребоваться. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Лучич подписал однолетний контракт с «Брюинз» в межсезонье. Всего 35‑летний канадец сыграл в НХЛ 1177 матчей, в которых набрал 586 очков (233+353). В составе «Бостона» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.

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