Кожевников: в НХЛ чествуют ветеранов американской армии, а в КХЛ — футболистов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил церемонию ко Дню ветеранов США, в которой принял участие капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс».

«У меня нет никаких претензий к нашему великому хоккеисту, к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Сейчас он работает в НХЛ, поэтому был обязан принять участие в этом вбрасывании, тут определённая трудовая культура. Но у меня большие претензии к нашему хоккею! Почему, пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует разве что футболистов? Ау, что происходит? Мы в какой стране живём? Что за абсурд?!

Знаете, КХЛ вроде бы старается скопировать у НХЛ всё что можно и что нельзя. Так почему военных это не касается? Тем более что, в отличие от Америки, они у нас воюют не за тридевять земель, а на границе своей страны. И не тысячами наёмников, а сотнями тысяч своих лучших граждан.

Впереди Матч звёзд КХЛ, хотя бы на нём давайте обратим внимание на героев СВО. Уверяю вас, что многие российские ребята, прошедшие войну, играют в хоккей не хуже наших футболистов. И заслуживают внимания любимого вида спорта. Со стороны КХЛ это был бы пусть и запоздалый, но отличный ход. Поставьте на лавочку рядом с вашими любимыми футболистами героев СВО! Очнитесь!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на Матч звёзд КХЛ приглашены Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв. Экс-футболисты будут помощниками главных тренеров команд.