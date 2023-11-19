Вратарь «Адмирала» Сергей Иванов совершил 95 сейвов за два матча, пропустив лишь один гол

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся первый матч дальневосточного дерби сезона между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в матче одержали владивостокцы со счётом 2:0.

19-летний вратарь «Адмирала» Сергей Иванов отразил все 48 бросков по воротам. В предыдущем матче с «Авангардом» голкипер отметился 47 сейвами и уступил по буллитам со счётом 1:2. Таким, образом Иванов совершил 95 сейвов за два матча, пропустив лишь один гол.

Всего в текущем регулярном чемпионате КХЛ Иванов сыграл в 12 матчах за «Адмирал», отразив в среднем 93,5% бросков и показав коэффициент надёжности 2,29. Иванов стал частью сделки по обмену в СКА вратаря Никиты Серебрякова.