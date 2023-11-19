The Athletic: «Миннесота» не добьётся успеха, пока её лидеры не будут играть решающую роль

Журналист Майкл Руссо в статье на сайте The Athletic прокомментировал игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и одноклубника Мэтта Болди в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).

«Фанатам «Уайлд» должно быть больно сейчас наблюдать за своими лучшими игроками. Кирилл Капризов и Мэтт Болди просто недостаточно хороши. Кажется, что в каждой игре сияют звёзды других команд, как в воскресной игре с «Лифс».

У Капризова в этом сезоне всего один гол при равных составах. У Кирилла был отличный шанс сравнять счёт в конце второго периода, но его остановил Уолл. Мэтт Болди не забил ни одного гола в восьми играх с тех пор, как вернулся после травмы верхней части тела, полученной во второй игре сезона, когда он забил свой единственный гол в регулярке. «Миннесота» не добьётся успеха, пока её лидеры не будут играть решающую роль. По крайней мере, в воскресенье Капризов был более агрессивен, нанеся четыре броска», — сказано в статье.