Фолиньо — о двух поражениях в Швеции: в какой-то степени «Миннесота» нашла свою игру

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо подвёл итог играм команды в Швеции с «Оттавой Сенаторз» (1:2 ОТ) и «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ).

«Мы можем вынести много хорошего из этой поездки. Мы приехали сюда всей командой, немного повеселились вне льда, и в то же время нашли свою игру в какой-то степени. Именно для этого мы приехали сюда. «Миннесота» легко могла бы набрать четыре очка.

Мы довольны нашей игрой, нам есть чем гордиться, но всё равно остаётся неприятный привкус от того, что мы упустили два очка. Хорошо, что мы немного улучшили нашу игру», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «дикари» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш» 25 ноября в 4:30 мск. Отметим, что у «Миннесоты» пять поражений подряд.