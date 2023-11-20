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Малкин обогнал Ковальчука и вышел на 20 место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Малкин обогнал Ковальчука и вышел на 20 место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
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Сегодня, 20 ноября, «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 3:0.

В концовке матча нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу в пустые ворота, после того, как «Вегас» снял вратаря.

Таким образом, россиянин вышел на 20 место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (24 шайбы), обогнав по этому показателю другого россиянина Илью Ковальчука (23 шайбы). Первую строчку по голам в пустые ворота делят Уэйн Гретцки и Александр Овечкин (56).

В нынешнем сезоне Малкин сыграл 17 матчей, забросил 9 шайб и отдал 9 голевых передач.

После 17 матчей «Питтсбург» занимает 10 место в Восточной конференции с 18 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Грейвз (Зогорна, О'Коннор) – 02:13     2:0 Аччари (Ньето) – 31:39     3:0 Малкин (Гюнцель, Летанг) – 58:42    
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