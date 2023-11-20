«Автомобилист» поместил нападающего Олега Ли в список отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ли провёл 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».

В соответствии с Регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.

Всего за свою карьеру Ли выступал за клубы «Атлант», «Адмирал», «Амур», СКА, «Ак Барс», «Сибирь». В 457 матчах 32-летний нападающий забросил 63 шайбы и отдал 86 результативных передач.