В «Ладе» рассказали о сроках восстановления травмированных хоккеистов

Пресс-служба тольяттинской «Лады» рассказала о сроках восстановления травмированных хоккеистов.

Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:

— Скотт Космачук (до 27.11.2023);

— Павел Колтыгин (до 28.11.2023);

— Данила Моисеев (до 18.12.2023);

— Никита Попугаев (до 18.12.2023);

— Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Нападающий Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 33 матча, в которых одержали 18 побед при 15 поражениях. С 42 результативными баллами тольяттинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» примет дома минское «Динамо». Игра состоится сегодня, 20 ноября.