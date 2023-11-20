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В «Ладе» рассказали о сроках восстановления травмированных хоккеистов

В «Ладе» рассказали о сроках восстановления травмированных хоккеистов
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Пресс-служба тольяттинской «Лады» рассказала о сроках восстановления травмированных хоккеистов.

Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:
— Скотт Космачук (до 27.11.2023);
— Павел Колтыгин (до 28.11.2023);
— Данила Моисеев (до 18.12.2023);
Никита Попугаев (до 18.12.2023);
— Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Нападающий Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 33 матча, в которых одержали 18 побед при 15 поражениях. С 42 результативными баллами тольяттинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» примет дома минское «Динамо». Игра состоится сегодня, 20 ноября.

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