Тардиф: дело Федотова не является приоритетом для ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал текущую ситуацию с делом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это (дело Федотова) не стоит у нас в приоритете. Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тыс. 999 хоккеистах», — цитирует Тардифа ТАСС.

В августе Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на Федотова сроком на четыре месяца — до 1 января 2024 года. Летом 2022 года голкипер заключил соглашение с «Флайерз», но весь сезон-2021/2022 провёл на службе в ВС РФ. Летом 2023-го Федотов подписал контракт с ЦСКА. ИИХФ постановила, что вратарь нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.