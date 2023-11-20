«Ак Барс» продлил контракт с Лямкиным до конца сезона-2025/2026

Обладатель Кубка Гагарина защитник Никита Лямкин подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В текущем регулярном чемпионате 27-летний Лямкин провёл 32 матча, в которых набрал 16 (2+14) очков, всего на его счету 84 (12+72) балла в 458 играх в КХЛ.

Никита Лямкин находится в системе «Ак Барса» с сезона-2017/2018. До этого он выступал за новокузнецкий «Металлург».

На данный момент клуб из столицы Татарстана занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 40 очков. В ближайшей игре подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся завтра, 21 ноября, в Москве с «Динамо».