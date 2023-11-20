Генменеджер «Миннесоты» — о критике Эвасона: он не может выйти и сыграть вместо парней

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин считает, что в неудачах команды в текущем сезоне пока что не пришло время винить главного тренера Дина Эвасона.

«Он не может выйти и сыграть вместо парней. Они должны делать это», — приводит слова Герина журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Эвасон возглавляет «Миннесоту» с февраля 2020 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С приставкой «и. о.» канадец расстался пять месяцев спустя.

На данный момент «Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 14 очков. «Дикари» проиграли пять последних матчей подряд. В ближайшей игре «Уайлд» 25 ноября примут дома «Колорадо Эвеланш».