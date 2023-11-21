Геннадий Орлов: уверен, «Спартак» не станет первой командой в Кубке Гагарина

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов считает, что московский «Спартак» не выиграет Кубок Гагарина.

«Я всё равно уверен, что «Спартак» не станет первой командой в Кубке Гагарина. Хотя они хорошо играют, но у них не хватает там ещё нескольких игроков-мастеров. Сейчас у них, кажется, Порядин самый забивной. Похоронил СКА. Голдобин? Научатся против него играть-то. Когда придут матчи ответственные, там же будут разбирать по каждому игроку, звено на звено. Ещё впереди эта история, но тем интереснее», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 33 игр «Спартак» занимает первое место в Западной конференции с 49 очками. На втором месте расположилось московское «Динамо», набравшее 45 очков в 32 играх.

В нынешнем сезоне Павел Порядин сыграл 33 матча, забросил 14 шайб и отдал 20 передач.