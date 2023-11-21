Гендиректор «Сибири» объяснил смысл подписания контракта с Антоном Худобиным

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание контракта с чемпионом мира и финалистом Кубка Стэнли вратарём Антоном Худобиным.

«Мы взяли Худобина для укрепления вратарской линии. Сейчас напряжённый календарь. Нагрузка на вратарей выпадает огромная. Двумя вратарями тяжеловато справиться иногда. У многих команд по три, а то по четыре вратаря в обойме», — сказал Фастовский в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, Худобин перешёл в новосибирский клуб из выступающего в ВХЛ красноярского «Сокола». За свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс». В сезоне-2019/2020 Худобин дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.