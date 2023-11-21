Мощный трансфер в КХЛ! Спустя 11 лет 37-летний финалист Кубка Стэнли вернулся в лигу

На протяжении всего летнего межсезонья кандидатура 37-летнего Антона Худобина находилась на радаре большинства клубов Континентальной хоккейной лиги. После расставания с «Чикаго» выступавший на протяжении практически двух десятков лет за океаном Худобин закрыл североамериканскую страницу в своей карьере и ждал конкретных предложений из КХЛ. За время межсезонья россиянина сватали то в «Ладу», то в минское «Динамо», то в «Барыс», то в «Магнитку», но до заключения контракта дело так и не дошло. По некоторой информации, одни клубы отпугивали финансовые притязания представителей вратаря, другие – его солидный возраст и коллекция травм, накопленных за время карьеры.

Отчаявшись ждать предложения из главной российской лиги, Худобин отправился в Красноярск, подписав однолетний контракт с местным «Соколом». «Это план поиграть дома, не было такого, что я отказался от КХЛ. Если бы поступило хорошее предложение, то рассмотрел бы его. У меня в Красноярске родственники, семья. Мама, папа, друзья, — все здесь. Отдыхать и развлекаться, как кто-то подумал, не планирую, важна полная сосредоточенность на хоккее. Езжу на хоккей вместо каких-то развлечений.

Почему не получилось с КХЛ? Если честно, то не знаю, что, как, зачем и почему. Есть Юрий Леонидович Николаев и другие агенты из компании Winners, они работали и работают. В контракте прописан пункт, что в случае серьёзного предложения из КХЛ в «Соколе» меня отпустят», — говорил Худобин в сентябрьском интервью нашему изданию, объясняя причины принятого им решения.

В «вышке» в этом сезоне 37-летний голкипер играл не так чтобы на регулярной основе. Многоопытный вратарь провёл четыре матча в сентябре, пять в октябре и ещё два в ноябре, в общей сложности приняв участие в 11 встречах к этому моменту. Для сравнения, номинально первый номер «Сокола» Рафаэль Хакимов провёл 17 матчей. С другой стороны, Худобин и позже присоединился к команде, так что можно сказать, что Антон и Рафаэль делили время почти поровну.

При этом статистические показатели в целом были явно на стороне Худобина, который был лучше Хакимова как по проценту отражённых бросков (92,9% против 91,2%), так и по коэффициенту надёжности (2,29 против 2,72). Также дважды Антон оставил ворота в неприкосновенности, а всего он одержал шесть побед в 11 матчах. При этом последний матч в ВХЛ у Худобина не сложился, хоть и оказался победным: 17 ноября он пропустил пять шайб от «Ростова», а его команда выиграла со счётом 7:5.

На этом пребывание Худобина в «Соколе» подошло к концу. Пробыв в клубе ВХЛ почти три месяца, чемпион мира 2014 года в составе сборной России наконец дождался получения предложения из КХЛ. Сегодня Антон официально пополнил состав «Сибири», которая совершила обмен с красноярским клубом, выменяв вратаря за денежную компенсацию.

«В контракте Антона с «Соколом» есть пункт, согласно которому игрока отпускают в клуб КХЛ в случае, если он получает такое предложение», — сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Собственно, о существовании этого пункта в контракте говорил и сам Худобин, комментируя свой переход в ВХЛ.

Материалы по теме Антон Худобин перейдёт из выступающего в ВХЛ «Сокола» в «Сибирь»

Примечательно, что в последний раз в КХЛ 37-летний вратарь выступал ещё 11 лет назад во время локаута в НХЛ. Тогда находящийся на контракте с «Бостон Брюинз» российский вратарь приехал в Россию и подписал соглашение с «Атлантом». В подмосковном клубе Худобин провёл несколько ярких матчей, но в целом его выступление в КХЛ получилось далеко не самым впечатляющим – семь побед в 26 матчах.

Теперь уже в новом десятилетии Антон возвращается в КХЛ, чтобы что? С какой целью новосибирскому клубу понадобился опытный страж ворот? Таких целей сразу несколько. В прошлом сезоне теперь уже бывший главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов практически равномерно распределял игровое время между Антоном Красоткиным и Денисом Костиным. В регулярке пропорция составляла «60 на 40» в пользу Антона, но после смены главного тренера ситуация кардинальным образом изменилась.

Антон Красоткин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Возглавивший «Сибирь» в межсезонье Дэвид Немировски сразу же сделал категорическую ставку на Красоткина, изредка бросая Костина под матчи с грандами КХЛ. Почти за три месяца с начала чемпионата Денис провёл лишь пять матчей, тогда как на Антона выпала несоизмеримо бóльшая нагрузка (28 встреч). Долгое время российский вратарь прекрасно справлялся с таким количеством матчей.

Неслучайно, что уже в ходе в нынешнего чемпионата «Сибирь» заключила с Красоткиным новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/2026. Такое продление лучше всего свидетельствует о сохранении высочайшего доверия к своему вратарю. Так что практически наверняка Антон продолжит и дальше оставаться железным первым номером «Сибири».

Но необходимо заметить, что последние несколько матчей Красоткину дались уже не так успешно. Антон очевидно подсел и стал заметно сбоить, играя далеко не так уверенно, как на старте чемпионата. В такой ситуации ведущей отчаянную борьбу за попадание в плей-офф и находящейся сейчас на грани кубковой восьмёрки на Востоке «Сибири» понадобился опытный второй номер, а на Костине очевидно уже был поставлен крест. И в этот момент Кирилл Фастовский вспомнил о существовании ещё одного Антона — Худобина.

Антон Худобин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Помимо чисто игрового подспорья, голкипер, много поигравший за океаном и доходивший до финала Кубка Стэнли, к тому же может добавить голоса и авторитета в раздевалке. «Сибирь» сейчас испытывает очевидный дефицит в русских лидерах. Показательно, что одно время капитаном команды был даже 22-летний защитник Егор Аланов, проводящий в КХЛ всего третий сезон на постоянной основе. Таким образом, «Сибирь» одним трансферным ходом решает сразу две важных проблемы.

На Худобина же в «Сибири» посмотреть будет очень интересно. Если он справится с тем количеством матчей, которое возложит на него тренерский штаб Немировски, то в межсезонье интерес к голкиперу может возрасти в условиях очевидно просевшего вратарского уровня в КХЛ после отъезда за океан большого числа наших топовых голкиперов и потери многих качественных легионеров.