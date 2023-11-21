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«Авангард» в овертайме обыграл «Трактор» и продлил победную серию до 10 матчей

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в игре после ошибки защитника челябинской команды. На 12-й минуте периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс бросок Рида Буше.

Для омского клуба эта победа стала 10-й подряд.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». «Авангард» отправится в Уфу на матч с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 23 ноября.