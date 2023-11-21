Форвард «Коламбуса» Лайне высказался о пропуске матча по решению тренера

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал пропуск матча с «Филадельфией Флайерз» (2:5) по решению тренера.

«За мою карьеру это, наверное, самая трудная вещь, которая со мной случалась. Конечно, я не рад этому. Команда это знает. Что есть, то есть, больше нечего сказать», — приводит слова Лайне журналист Аарон Портцлайн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, зарплата Лайне составляет $ 8,7 млн за сезон, он второй самый высокооплачиваемый игрок в команде после Джонни Годро. В текущем сезоне Патрик сыграл девять матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

«Коламбус» сыграл 19 матчей, в которых набрал 12 очков. «Блю Джекетс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.