Форвард «Коламбуса» Лайне пропустит матч по решению тренера, он — 2-й по зарплате в клубе

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне пропустит ближайший матч с «Филадельфией Флайерз» (21 ноября в 1:30 мск) по решению главного тренера клуба Паскаля Венсана.

«Он недоволен этим решением, не поймите меня неправильно. Но прямо сейчас, я думаю, Пэтти нужно сделать глубокий вдох, вернуться в зал и получить результат. Он должен вернуть себе уверенность в том, что он вновь может стать тем Патриком Лайне, которого мы все знали раньше», — приводит слова Венсана журналист Джеф Свобода на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, зарплата Лайне составляет $ 8,7 млн за сезон, он второй самый высокооплачиваемый игрок в команде после Джонни Годро. В текущем сезоне Патрик сыграл девять матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.