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Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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О'Делл снимал перчатку, празднуя гол, Паталаха в шпагате ловил шайбу. Фото победы «Динамо»

О'Делл снимал перчатку, празднуя гол, Паталаха в шпагате ловил шайбу. Фото победы «Динамо»
О'Делл снимал перчатку, Паталаха в ловил шайбу
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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