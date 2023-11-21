«Каждому иногда нужен пинок под зад». Генменеджер «Миннесоты» — об игре команды

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин резко высказался о последних результатах команды.

«Это не тот уровень, который нам нужен, и я был очень честен с тренерами и игроками. На мой взгляд, самое важное, чего мы не делали, — не старались бороться на высоком уровне. Мы можем больше, и я ожидаю этого от команды.

Часть моей работы — рассказать команде, что я чувствую и вижу. Слушайте, каждому иногда нужен пинок под зад. Нам всем это нужно, игрокам нужен толчок в правильном направлении», — приводит слова Герина Daily Faceoff.

«Миннесота Уайлд» после 17 матчей набрала 14 очков и находится на 13-м месте в таблице Запада.

Ранее Билл Герин прокомментировал неудачную игру форвардов клуба Кирилла Капризова и Мэтта Болди.