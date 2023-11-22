Руководство «Миннесоты» намекнуло на вину Капризова за провальный старт сезона

Руководство «Миннесоты Уайлд» не намерено отправлять в отставку главного тренера команда Дина Эвасона из-за провального начала сезона, сообщил известный североамериканский журналист Крис Джонстон в эфире TSN Insider Trading.

По словам Джонстона, Эвасону в данный момент не грозит непосредственная опасность потерять работу, поскольку руководство «дикарей» посмотрело на состав, и посчитало, что данная мера не приведёт к улучшению ситуации, а ответственность лежит на лучших игроках команды.

Напомним, лидер «Миннесоты» — российский нападающий Кирилл Капризов — неоднократно подвергался критике за невнятную игру в начале сезона. В 17 матчах текущего регулярного чемпионата на счету Капризова 15 (5+10) очков. Его команда имеет 14 очков в 17 играх и занимает 13 место в таблице Западной конференции.