Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руководство «Миннесоты» намекнуло на вину Капризова за провальный старт сезона

Руководство «Миннесоты» намекнуло на вину Капризова за провальный старт сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Миннесоты Уайлд» не намерено отправлять в отставку главного тренера команда Дина Эвасона из-за провального начала сезона, сообщил известный североамериканский журналист Крис Джонстон в эфире TSN Insider Trading.

По словам Джонстона, Эвасону в данный момент не грозит непосредственная опасность потерять работу, поскольку руководство «дикарей» посмотрело на состав, и посчитало, что данная мера не приведёт к улучшению ситуации, а ответственность лежит на лучших игроках команды.

Напомним, лидер «Миннесоты» — российский нападающий Кирилл Капризов — неоднократно подвергался критике за невнятную игру в начале сезона. В 17 матчах текущего регулярного чемпионата на счету Капризова 15 (5+10) очков. Его команда имеет 14 очков в 17 играх и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Каждому иногда нужен пинок под зад». Генменеджер «Миннесоты» — об игре команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android