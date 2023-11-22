Форвард московского «Динамо»: нам принципиально было обыграть «Ак Барс»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что бело-голубым было принципиально взять реванш за недавнее поражение у казанского «Ак Барса». Вчера динамовцы оказались сильнее казанцев со счётом 4:1.

«Победа есть победа, тем более над таким соперником. Сейчас у нас очень приятные эмоции. Хорошая игра, мы сделали всё, что было нужно. Молодые ребята – красавцы. Они играли активно, всё грамотно сделали. Каждый из нас понимает, что такое – играть одни из первых своих матчей. Мы их поддерживаем и помогаем. У нас замечательный коллектив. Нам принципиально было обыграть «Ак Барс».

Неприятное поражение потерпели мы от них в субботу. Вроде бы перебросали соперника… Понятно, что он играл на контратаках. Здесь же нужно было не допустить этого и забить самим. Хорошо, что нам удалось это сделать. Забили хорошие голы. Где-то фартануло, но и «Ак Барсу» дома повезло. Момент с сейвом Коновалова? Всё для болельщиков! Всё для того, чтобы они приходили и радовались таким моментам», — цитирует Джиошвили «РБ Спорт».