«Сильный коммерческий удар». Андрей Коваленко — о турнире НХЛ без сборной России

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без участия России. Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция.

«Что думаю о проекте возобновления Кубка мира в 2025 году в формате четырёх сборных – Канады, США, Швеции и Финляндии? Ничего хорошего. Прежде всего обидно за поколение российских хоккеистов, которые из-за двойных стандартов на Западе теряют возможность почувствовать вкус международных турниров. Получается, нам в своё время повезло – смогли играть и выигрывать как на внутренней арене, так и на международной. Незабываемые воспоминания!

Но я сомневаюсь в том, что НХЛ зацепится за такой формат. Отсутствие сборной России, тем более в нынешней ситуации, когда существует противостояние двух мировых систем, – сильный коммерческий удар. Подозреваю, что НХЛ не будет упираться – и при случае уберёт этот проект, в котором нет интриги.

Да, в 1998-м году такое не приснилось бы и во сне. Более того, даже года два-три назад в такое крушение мировых турниров никто бы не поверил. Сейчас кажется, что такая ситуация – надолго. Но не удивлюсь, если всё очень быстро изменится – и за какие-то месяцы здравый смысл вернётся и в ИИХФ, и в МОК. Ведь время сейчас стремительное», — цитирует Коваленко Russia-hockey.ru.